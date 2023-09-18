Стивен Эй Смит: «Лейкерс» хорошо поработали этим летом, думаю, у них есть шансы на титул

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высоко оценил трансферную кампанию «Лос-Анджелес Лейкерс» и назвал их претендентами на титул чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я говорю то, что вижу. Если бы не было того дедлайна, когда они получили Д’Анджело Расселла, Джарреда Вандербилта и Руи Хатимуру, Роб Пелинка был бы уволен. Его бы не было в клубе.
Мне нравится, как они поработали этим летом. И я считаю, что «Лейкерс» будут очень, очень опасным соперником в этом сезоне НБА. Думаю, что у «Лейкерс» есть шансы на титул», – сказал Эй Смит в эфире First Take.
Ранее владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс прокомментировала формирование состава на предстоящий сезон и сообщила, что клуб намерен предложить центровому Энтони Дэвису максимальный контракт.
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