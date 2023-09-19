Кайри Ирвинг прибыл в Китай и был встречен толпой болельщиков

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг прибыл в Китай для участия в рекламных мероприятиях своей новой фирменной линии кроссовок совместно с брендом ANTA.

В Сети появилось видео, как толпа китайских болельщиков встречает звёздного американского баскетболиста в аэропорту.

Напомним, ранее стало известно, что Кайри Ирвинг и китайский бренд спортивной экипировки ANTA подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет. В рамках партнёрства представлена новая фирменная линия кроссовок Кайри Ирвинга.

Минувшим летом 31-летний Ирвинг подписал с «Далласом» новый трёхлетний контракт. По этому соглашению он заработает $ 126 млн, из которых $ 6 млн могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и от результатов команды.