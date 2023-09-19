Эксперт назвал игрока, который может стать важной частью «Оклахомы»

Североамериканский журналист и эксперт Bleacher Report Зак Бакли в одном из своих последних материалов выразил мнение, что тяжёлый форвард «Оклахома-Сити Тандер» Джейлин Уильямс в ближайшем будущем может стать важной частью в своей команде.
«Нельзя сказать, что он играет в ярком стиле, шумит на площадке. Тем не менее, зная тонкости этой игры, он может стать важным элементом в «Тандер». Его готовность придерживаться своей роли может привести к тому, что его игровое время только лишь увеличится», — написал Бакли.
В минувшем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 21-летний Уильямс принял участие в 49 матчах, набирая в среднем 5,9 очка, 4,9 подбора и 1,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,6, трёхочковых — 40,7.
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