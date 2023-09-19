Роб Пелинка: Энтони Дэвис — ядро и опора нашего проекта

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал о значимости звёздного бигмена Энтони Дэвиса для будущего команды. Дэвис минувшим августом продлил контракт с командой.
«Мы с Джинни и Дарвином больше всего хотели знать мнение Дэвиса о том, что значит для него продлить контракт с «Лейкерс», что значит для него быть лидером команды на долгие годы вперёд. Мы беседовали с ним о его характере, о том, как он относится к партнёрам по команде, о его стремлении быть самым трудолюбивым игроком.
Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:
Дэвис является одним из самых сильнейших двухсторонних игроков лиги, но его желание взять на себя бразды правления было особенно важным для нас. Энтони — ядро и опора нашего проекта. Мы рады, что можем строить вокруг него команду на годы вперёд», — приводит слова Пелинки Spectrum Sportsnet.
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