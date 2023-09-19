Гилберт Аренас раскритиковал Хакима Оладжьювона за платные индивидуальные тренировки

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас отреагировал на тот факт, что член Зала славы и двукратный чемпион НБА Хаким Оладжьювон просит звёздных игроков заплатить $ 50 000 за совместные тренировки.

«Никому не нужен этот скай-хук Хакима Оладжьювона! Тебе должно быть стыдно за себя — брать с этих молодых хулиганов $ 50 000. Когда ты пришёл в лигу в 1984 году, ты с роду не получал таких денег за один матч. Теперь ты пытаешься наверстать упущенное через молодых игроков», — заявил Аренас во время своего подкаста.

Ранее сообщалось, что звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо проведёт совместную тренировку с легендарным баскетболистом. Оладжьювон также проводит занятия для других суперзвёздных игроков НБА.