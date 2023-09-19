Ральф Сэмпсон — о Вембаньяме: я думаю, он очень талантлив, надеюсь, НБА не измотает его

Четырёхкратный участник Матчей всех звёзд Ральф Сэмпсон поделился своими впечатлениями от новоиспечённого центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Я видел его в интернете совсем немного, но не мне не терпится увидеть его лично. Я думаю, он очень талантлив, надеюсь, НБА не измотает его. По моему мнению, он находится в прекрасном месте с тренером Поповичем, а также Тимом Данканом и Дэвидом Робинсоном, которые будут ему помогать», — приводит слова Сэмпсона Fadeaway World.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале:

Отметим, что Вембаньяма очень похож по типу игры и размерам на Сэмпсона. Ральф являлся 224-сантиметровым гигантом, который уже в 1980-х показывал, как центровой может технично управляться с мячом. После нескольких лет прайма карьеру игрока разрушили постоянные травмы.