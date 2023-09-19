Карасёв объяснил неудачу сборной США на чемпионате мира

Главный тренер МБА Василий Карасёв объяснил четвёртое место сборной США на чемпионате мира по баскетболу.

«Давно говорю, что НБА и Евролига – два разных вида баскетбола. Это наглядно показала игра сборной США и Канады. Обе эти сборные состояли из игроков НБА. Но канадцы были более адаптированы к европейскому баскетболу. В НБА более открытый баскетбол. Меньше тактических построений. Баскетбол там физически сильный. Ты можешь бежать, защищаться один в один, и, если всё получается, ты выигрываешь. А когда против тебя защищается команда высокого уровня, то защищается уже сразу пять человек. Насколько я мог видеть, американцы не смогли перестроиться», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.