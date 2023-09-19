Василий Карасёв сравнил МБА со сборной Латвии на ЧМ

Главный тренер МБА Василий Карасёв сравнил свою команду со сборной Латвии на ЧМ.
«Есть результат без давления и яркого лидера, как у Латвии на ЧМ? Да. Мы очень серьёзно готовились к первой игре. Не могли позволить себе начать расслабленно. Получилось победить сразу в трёх матчах из трёх, и где-то пошла уверенность. Если сравнивать с Латвией, мы тоже покатили, даже несмотря на травмы. Первый этап удалось завершить неплохо – мы попали в первую шестёрку. После уже играли с топовыми командами, но и там смогли взять три победы. Считаю, что это неплохо. Раньше некоторые клубы и за сезон столько не выигрывали.
Самое главное, что ребята, играя с сильными соперниками, развивались. Наступающий сезон будет показательным. К нам уже все готовятся. Все настраиваются. Трансферная политика тоже показывает, что все усилились. Почти везде позиции легионеров закрыты качественными игроками», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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