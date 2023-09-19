Василий Карасёв — о работе в МБА: приятно, что доказали — россияне могут играть

Главный тренер МБА Василий Карасёв рассказал, сталкивался ли с людьми, которые сомневались в его выборе команды перед стартом прошлого сезона Единой лиги ВТБ. До этого Василий тренировал женское «Динамо» из Курска.

«Сомневались, думаю, все. Кроме руководства, которое всё сделало, и тренерского штаба. Даже разговаривая со знакомыми, друзьями, все говорили – надо брать иностранцев. Приятно, что доказали – россияне могут играть. Понятно, одной команды недостаточно, чтобы плеяда выстрелила для национальной сборной. В конкуренции между собой всё должно развиваться.

Что же до женского баскетбола, то это как с велосипедом и самокатом. Если ты 10 лет ездил на велосипеде, а после год поездил на самокате, то ты не разучишься кататься. Очень много примеров, когда тренер пропускает год и вообще не работает. Я был в женском баскетболе, мы выступали в Евролиге, где очень приличный уровень. Новые знания, новый опыт я точно получил», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.