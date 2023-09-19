Карасёв: у МБА нет иностранцев — мы все должны бросать

Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался о работе в московской команде. Пост в МБА Карасёв получил в прошлом году.
«Поверить в себя. Верить, что нужно делать. Мы говорим, что нужно бросить по кольцу. А он раз — и отдаёт. Сомневается. Потому что он всегда отдавал. Рядом были свои лидеры, которые должны были брать на себя, ошибаться, бросать в конце. Мы все говорим, что у нас нет иностранцев – мы все должны бросать. Будем реалистами – кто-то сможет пересилить себя, а кто-то нет.
Это спорт. Иначе тренеру работать было бы слишком легко, когда у тренера все 12 человек стали бы звёздами. Если два-три-четыре человека выстрелит высоко, а кто-то станет добротным игроком, это будет наша победа», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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