Появилось видео задержания члена руководства «Кливленда» за езду в нетрезвом виде
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Представлено видео задержания члена руководства клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Коби Альтмана. Он был арестован за вождение в нетрезвом виде в Кливленде (штат Огайо, США). Видеозапись была сделана дорожной полицией штата. Для корректного отображения видео, нужно перейти по этой ссылке.
Видеозапись можно посмотреть на канале News 5 Cleveland в YouTube.
Напомним, Альтман занимает должность президента по баскетбольным операциям «Кливленда». Специалисту 41 год. Ранее сообщалось, что в ходе проверки было обнаружено, что он употреблял алкоголь.
Инцидент имел место 16 сентября ранним утром. Как видно на кадрах, Коби не оказал сотрудникам правоохранительных органов сопротивления и вёл себя корректно.
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