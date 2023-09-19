Ламар Одом рассказал о первом впечатлении о Дуэйне Уэйде

Бывший игрок НБА Ламар Одом высказался о легенде «Майами Хит» Дуэйне Уэйде. Одом признался, что, впервые увидев его, решил, что он слишком крупный для разыгрывающего и слишком быстрый для атакующего защитника.

«Я подумал: «Он слишком крупный для разыгрывающего и слишком быстрый и сильный для второго номера. Ему точно будет сопутствовать удача», — приводит слова Одома Essentially Sports со ссылкой на его выступление в подкасте The Knuckleheads.

Вместе с «Майами» Уэйд трижды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Также за время карьеры он выступал в «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». Завершил карьеру, будучи игроком «Хит» в 2019 году.

Уэйд показал, как он проводит время в Китае: