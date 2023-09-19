Эксперт назвал экс-звезду НБА, на которую похож Джа Морант

Североамериканский журналист и аналитик Грег Шварц сравнил разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта со звёздным экс-баскетболистом НБА Алленом Айверсоном.

«Одно дело постоянно атаковать и докучать защите, когда у тебя рост 6 футов 8 дюймов, а вес 220 фунтов. Приближаться к игрокам ростом 7 футов и весом 275 фунтов, когда ты сам едва ли приближаешься к 175 фунтам, — это совсем другое. Тем не менее это то, что мы видим у Моранта и видели у Айверсона. Они двигаются удивительно похоже», — написал Шварц в своей колонке на Bleacher Report.

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Ранее Морант опубликовал новые фотографии с тренировок, на которых он занимался в различных футболках с надписями.