Леброн прояснил отношение к решению «Лейкерс» продлить контракт с Вандербилтом на 4 сезона
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где продемонстрировал отношение к решению команды заключить новый четырёхлетний контракт на сумму $ 48 млн с форвардом Джарредом Вандербилтом. Леброн разместил сразу шесть смайлов в виде хлопающих ладоней.
Напомним, Вандербилт перешёл в калифорнийскую команду из «Миннесоты Тимбервулвз» в результате трёхстороннего обмена перед февральским дедлайном этого сезона. В 27 матчах за «озёрников» Джарред в среднем набирал 6,9 очка и делал 6,5 подбора.
Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА:
Ранее трансферную кампанию «Лос-Анджелеса» высоко оценил известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит.
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