«Эй, положи пиццу, толстяк!» Мальчик выбил тарелку из рук Шакила О’Нила

51-летний бывший американский баскетболист, четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил посетил организацию Boys & Girls Clubs of America, где провёл встречу с детьми. Когда Шакил захотел перекусить и взял тарелку с едой, к нему подбежал мальчик и выбил её из его рук.

«Эй, положи пиццу, толстяк!» — сказал мальчик.

Мальчик выбил тарелку с едой из рук Шакила О’Нила:

Отметим, что О'Нил регулярно оказывает помощь организации и ранее переводил существенные суммы на её счёт.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.