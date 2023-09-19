Виктор Вембаньяма рассказал, каким видит идеальный дебют в НБА со «Спёрс»

Первый номер драфта 2023 года французский новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался об ожиданиях от дебютного сезона в НБА. По словам баскетболиста, идеальным развитием событий стало бы попадание в плей-офф.

«Идеальным началом было бы участие в плей-офф. А в остальном… самое лучшее — просто не знать. Надеюсь, будущее меня приятно удивит. Ни для кого не секрет, что выиграть чемпионство сложно. Но я терпелив и знаю, что это произойдёт. Отсутствие победы в первые несколько лет не станет препятствием для того, чтобы стать членом Зала славы или выиграть титул пять лет спустя», — приводит слова Вембаньямы L'Équipe.

Появилось видео конфликта охраны Вембаньямы и Бритни Спирс:

Ранее Виктор подтвердил намерение сыграть за национальную команду на Олимпийских играх 2024 года в Париже.