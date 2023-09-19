Гендиректор МБА — о матче с «Фенербахче»: шанс проверить себя с очень серьёзным соперником

Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян поделился ожиданиями от матча с «Фенербахче» в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«Предстоящий матч с «Фенербахче» важен для нас как со спортивной, так и с эмоциональной точек зрения. Это шанс проверить себя во встрече с очень серьёзным соперником и большим брендом европейского баскетбола. Для наших ребят это большое подспорье. Само собой, любой международный опыт сейчас очень важен и ценен, и сразиться с достойным соперником в преддверии сложного сезона — отличная возможность проверить свою готовность и понять, над чем стоит ещё поработать. Время ещё есть, процесс подготовки находится в самой активной фазе. Поэтому мы с большим нетерпением ожидаем этот матч.

Есть ли у нас шанс на победу? Конечно, есть. Смысл выходить играть, если не веришь в свои силы? Но наши парни не раз доказывали, что способны навязать серьёзную борьбу, играя с хорошими командами. Поэтому, естественно, настрой очень серьёзный. Будем стараться победить», — приводит слова Кочаряна «Матч ТВ».