Гендиректор МБА — о матче с «Фенербахче»: шанс проверить себя с очень серьёзным соперником

Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян поделился ожиданиями от матча с «Фенербахче» в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
«Предстоящий матч с «Фенербахче» важен для нас как со спортивной, так и с эмоциональной точек зрения. Это шанс проверить себя во встрече с очень серьёзным соперником и большим брендом европейского баскетбола. Для наших ребят это большое подспорье. Само собой, любой международный опыт сейчас очень важен и ценен, и сразиться с достойным соперником в преддверии сложного сезона — отличная возможность проверить свою готовность и понять, над чем стоит ещё поработать. Время ещё есть, процесс подготовки находится в самой активной фазе. Поэтому мы с большим нетерпением ожидаем этот матч.
Есть ли у нас шанс на победу? Конечно, есть. Смысл выходить играть, если не веришь в свои силы? Но наши парни не раз доказывали, что способны навязать серьёзную борьбу, играя с хорошими командами. Поэтому, естественно, настрой очень серьёзный. Будем стараться победить», — приводит слова Кочаряна «Матч ТВ».
- 19 сентября 2023
-
18:56
-
18:20
-
18:03
-
17:29
-
17:01
-
16:52
-
16:30
-
15:50
-
14:58
-
14:01
-
13:20
-
13:00
-
12:13
-
11:22
-
10:41
-
10:16
-
09:55
-
09:53
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:02
-
06:25
-
06:20
-
06:13
-
05:29
-
05:25
-
04:08
-
03:57
-
02:00
-
01:00
-
00:25