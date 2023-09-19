Бен Симмонс: я разыгрывающий, как бы мне ни пытались приписать другие позиции

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс высказался о своей позиции на площадке.

«Я и есть разыгрывающий, это именно моя позиция. Как бы мне ни пытались приписывать другие позиции, ведь в своей голове каждый считает себя генеральным менеджером, я разыгрывающий.

С теми игроками, что у нас есть, и с той командой, что мы построили, считаю, у нас есть всё для того, чтобы получился отличный сезон», — сказал Симмонс в эфире программы SportsXtra.

Напомним, Симмонс полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы спины. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 42 играх, где в среднем набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 результативной передачи.

Ранее Симмонс высказался о периоде, во время которого сталкивался с частыми травмами.