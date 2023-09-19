Майлз Тёрнер: болельщики не считают нас людьми, мы — собственность
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Центровой, один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер выразил недовольство отношением к игрокам со стороны некоторых болельщиков
«Болельщики не считают нас людьми, мы — собственность. «Тебе платят миллионы долларов, так что заткнись». Именно так на нас смотрит среднестатистический фанат», — приводит слова Тёрнера Legion Hoops.
В январе этого года 27-летний Тёрнер продлил контракт с «Индианой Пэйсерс» на два года. Сумма соглашения составила $ 60 млн.
В минувшем розыгрыше Национальной баскетбольной ассоциации Тёрнер принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 18,0 очка, делая 7,5 подбора и 2,4 блок-шота при реализации бросков 54,4%, где 37,2% – трёхочковые.
Ранее Тёрнер назвал центрового, против которого сложнее всего защищаться.
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