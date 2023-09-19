Член руководства «Кливленда», арестованный за нетрезвое вождение, не признал вину в суде
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Член руководства клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Коби Альтман, арестованный за вождение в нетрезвом виде, отказался признавать свою вину в суде, сообщает hoopswire.
По информации источника, адвокат Альтмана, выступая от его имени в суде, не согласился с тем, что Коби управлял автомобилем в нетрезвом виде. Планируется, что Альтман повторно предстанет перед судом 27 сентября.
Напомним, Альтман занимает должность президента по баскетбольным операциям «Кливленда». 41-летний специалист, находясь за рулём автомобиля, был остановлен сотрудниками полиции ранним утром 16 сентября. В ходе проверки было установлено, что он употреблял алкоголь.
Ранее в Сети появилось видео задержания Коби Альтмана.
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