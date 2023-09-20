Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главные тренеры клубов Евролиги встретились с руководством турнира в Барселоне

Главные тренеры клубов Евролиги встретились с руководством турнира в Барселоне
Комментарии

В Барселоне (Испания) прошла встреча главных тренеров клубов-участников предстоящего сезона Евролиги с руководством турнира.

«Ежегодное собрание тренеров Евролиги состоялось во вторник в Барселоне, что дало главным тренерам Евролиги возможность встретиться с организаторами турнира, чтобы обсудить несколько тем перед началом нового сезона. Встреча состоялась в штаб-квартире баскетбольной Евролиги, где тренеры смогли ознакомиться со всеми нововведениями в предстоящем сезоне», — сообщается в пресс-релизе Евролиги.

Среди обсуждаемых тем были введение формата плей-ин, судейство, а также показатели телетрансляций.

Ранее совет главных тренеров Евролиги раскритиковал ситуацию с увольнением Серджо Скариоло из итальянского «Виртуса».

Материалы по теме
Главные тренеры Евролиги раскритиковали решение уволить Скариоло из «Виртуса»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android