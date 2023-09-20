Главные тренеры клубов Евролиги встретились с руководством турнира в Барселоне
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В Барселоне (Испания) прошла встреча главных тренеров клубов-участников предстоящего сезона Евролиги с руководством турнира.
«Ежегодное собрание тренеров Евролиги состоялось во вторник в Барселоне, что дало главным тренерам Евролиги возможность встретиться с организаторами турнира, чтобы обсудить несколько тем перед началом нового сезона. Встреча состоялась в штаб-квартире баскетбольной Евролиги, где тренеры смогли ознакомиться со всеми нововведениями в предстоящем сезоне», — сообщается в пресс-релизе Евролиги.
Среди обсуждаемых тем были введение формата плей-ин, судейство, а также показатели телетрансляций.
Ранее совет главных тренеров Евролиги раскритиковал ситуацию с увольнением Серджо Скариоло из итальянского «Виртуса».
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