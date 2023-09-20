Клубный обозреватель «Бостона» отреагировал на обмен Маркуса Смарта в «Мемфис»

Клубный обозреватель «Бостон Селтикс» и Boston Globe Гэри Уошберн высказался по поводу перехода атакующего защитника Маркуса Смарта в «Мемфис Гриззлиз» минувшим летом.
«Бостон» теряет парня, который всегда подсказывал своим партнёрам по команде — кто и где должен располагаться. Можно сказать, сейчас в «Селтикс» полная пустота в лидерском вопросе», — приводит слова Уошберна Legion Hoops.
Напомним, Смарт стал игроком «Мемфиса» в рамках трёхстороннего обмена из «Бостона», где он провёл последние девять лет карьеры.
Маркус Смарт исполнил необычный бросок перед матчем с «Майами»:
В рамках сделки Смарт перешёл в «Гриззлиз», а центровой «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис — в «Бостон Селтикс». Кроме того, «Селтикс» получили от «Мемфиса» два пика первого раунда 2023 и 2024 годов. В стан «Вашингтона» отправились Тайас Джонс, Данило Галлинари и Майк Мускала.
Маркус Смарт в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 11,5 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.
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