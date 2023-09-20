Домантас Сабонис отказался от части зарплаты, чтобы позволить «Сакраменто» улучшить состав

Литовский центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис отказался от максимального контракта, чтобы позволить своей команде подписать новых игроков, сообщает именитый инсайдер Эдриан Войнаровски. Напомним, этим летом Домантас подписал новый контракт на пять лет и $ 217 млн.

Новый контракт по сумме ниже того предложения, которое мог получит игрок. В итоге в нынешнее межсезонье «Сакраменто» смог подписать следующих игроков: Александар Везенков, Крис Дуарте, Джавэйл Макги и Колби Джонс (драфт). Также команда смогла переподписать и оставить в команде следующих баскетболистов: Харрисон Барнс, Трей Лайлз, Александр Лень.

Прошлый сезон оказался лучшим в карьере литовца, он в среднем набирал 19,1 очков, 12,3 подборов, 7,3 ассистов.