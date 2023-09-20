Виктор Вембаньяма: моя цель в первом сезоне — пробиться в плей-офф

Новоиспечённый французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился своими целями и ожиданиями на первый сезон в НБА.
«Моя цель — пробиться в плей-офф. Я не чувствую никакого давления, я буду проходить этапы, которые являются неотъемлемой частью жизни баскетболиста. Когда у тебя такие высокие цели, то это нормально, что к тебе столько внимания и вопросов от неравнодушных людей.
Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале:
Что касается будущего — лучше всего не знать, что нас ждёт. Очень трудно выиграть титул НБА. Но я терпелив и я знаю, что когда-нибудь это произойдёт», — заявил Вембаньяма в эфире французского телеканала Canal+.
Виктор был задрафтован под первым номером на минувшем драфте. Медиа и болельщики воспринимают француза, как одного из самых перспективных игроков в истории НБА.
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