Инсайдеры ESPN высказались о возможном обмене Джеймса Хардена в «Клипперс»

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски и его коллега Зак Лоу выразили мнение по поводу возможного обмена звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс».

«На данный момент между «Сиксерс» и «Клипперс» не было никаких разговоров по поводу обмена Джеймса Хардена», — заявил Войнаровски в эфире NBA Today.

«Не думаю, что команды поставили финальную точку. У меня такое ощущение, что в какой-то момент эти переговоры возобновятся», — добавил Лоу.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:

Напомним, у Хардена испорчены отношения с руководством «Филадельфии». Особенно серьёзное недовольство защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.

В середине августа отмечалось, что 34-летний баскетболист по-прежнему нацелен на то, чтобы сменить команду, и приоритетным вариантом для него являются «парусники».