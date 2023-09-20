Инсайдеры ESPN высказались о возможном обмене Джеймса Хардена в «Клипперс»

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски и его коллега Зак Лоу выразили мнение по поводу возможного обмена звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс».
«На данный момент между «Сиксерс» и «Клипперс» не было никаких разговоров по поводу обмена Джеймса Хардена», — заявил Войнаровски в эфире NBA Today.
«Не думаю, что команды поставили финальную точку. У меня такое ощущение, что в какой-то момент эти переговоры возобновятся», — добавил Лоу.
Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:
Напомним, у Хардена испорчены отношения с руководством «Филадельфии». Особенно серьёзное недовольство защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.
В середине августа отмечалось, что 34-летний баскетболист по-прежнему нацелен на то, чтобы сменить команду, и приоритетным вариантом для него являются «парусники».
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