Стало известно об условиях, при которых Брукс получит бонус в размере $ 1 млн

Новоиспечённый форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс получит бонус в размере $ 1 млн, если команда выйдет в плей-офф в следующем сезоне, сообщает NBA BUZZ в своих социальных сетях.
Брукс нынешним летом перешёл в «Хьюстон», подписав четырёхлетний контракт на сумму $ 80 млн. На минувшем чемпионате мира по баскетбола Диллон помог Канаде завоевать свою первую медаль на этом турнире, набрав 39 очков в матче против сборной США за третье место.
Игрок подписал крупное соглашение после того, как провёл скандальную серию плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс», выступая за «Мемфис Гриззлиз». Во время противостояния Брукс позволил себе нелестное высказывание в адрес звёздного форварда Леброна Джеймса, заявив: «Он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков».
В минувшем сезоне Диллон в среднем набирал 14,3 очка, делал 3,3 подбора и 2,6 результативной передачи, реализуя трёхочковые с эффективностью 32,6%.
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