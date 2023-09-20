Джарред Вандербилт прокомментировал свой новый контракт с «Лейкерс» на $ 48 млн

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарред Вандербилт отреагировал на свой новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 48 млн с лос-анжелесской командой.

«Фанатская база «озёрников» не похожа ни на одну другую фанатскую базу. Куда бы вы ни пошли, это как в кино. Я не знаю, какими словами могу описать свои ощущения», — заявил Вандербилт во время подкаста Tidal League.

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна:

Напомним, Джарред Вандербилт перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» из «Миннесоты Тимбервулвз» в результате трёхстороннего обмена перед февральским дедлайном минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В 27 матчах за команду он в среднем набирал 6,9 очка и делал 6,5 подбора.