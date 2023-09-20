Кайри Ирвинг сыграл в двусторонке в преддверии сезона НБА

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг принял участие в двустороннем матче в преддверии очередного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Напомним, минувшим летом 31-летний Ирвинг подписал с «Далласом» новый трёхлетний контракт. По этому соглашению он заработает $ 126 млн, из которых $ 6 млн могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и от результатов команды.

В минувшем регулярном сезоне НБА разыгрывающий принял участие в 60 матчах, набирая в среднем 27,1 очка, делая 5,5 передачи и 5,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,4, трёхочковых — 37,9.