Кайри Ирвинг сыграл в двусторонке в преддверии сезона НБА
Поделиться
Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг принял участие в двустороннем матче в преддверии очередного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».
Напомним, минувшим летом 31-летний Ирвинг подписал с «Далласом» новый трёхлетний контракт. По этому соглашению он заработает $ 126 млн, из которых $ 6 млн могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и от результатов команды.
В минувшем регулярном сезоне НБА разыгрывающий принял участие в 60 матчах, набирая в среднем 27,1 очка, делая 5,5 передачи и 5,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,4, трёхочковых — 37,9.
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
08:45
-
08:36
-
08:20
-
08:12
-
08:12
-
08:03
-
07:52
-
07:39
-
07:20
-
06:57
-
06:30
-
06:11
-
05:51
-
05:33
-
05:30
-
04:54
-
04:30
-
03:05
-
02:20
-
01:20
-
00:37
- 19 сентября 2023
-
23:58
-
23:11
-
22:45
-
21:27
-
20:49
-
20:05
-
19:15
-
18:56
-
18:20
-
18:03
-
17:29
-
17:01
-
16:52
-
16:30
Партнерский контент