Яннис Адетокунбо потренировался вместе с Джеймсом Голдштейном

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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо выставил у себя в социальных сетях фотографию с фанатом НБА Джеймсом Голдштейном. На фотографии баскетболист тренируется с 83-летним американским бизнесменом.

Фото: Из социальных сетей Янниса Адетокунбо

Голдштейн посещает более ста игр Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) каждый сезон, в том числе примерно 95 процентов домашних игр «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Также он подружился с несколькими действующими и бывшими игроками НБА, включая Уилта Чемберлена, Клайда Дрекслера, Хакима Оладжьювона, Шакила О'Нила, Сэма Касселла и Денниса Родмана.

Адетокунбо выступает за «Милуоки Бакс» с 2013 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард сыграл 63 матча и набрал суммарно 1959 очков. Греческий баскетболист является чемпионом НБА (2021), самым ценным игроком НБА (2019 и 2020).