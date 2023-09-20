Бол Бол принял участие в двусторонке в преддверии сезона НБА

Центровой «Финикс Санз» Бол Бол принял участие в двусторонке. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Так, 23-летний баскетболист сначала отметился дальним попаданием, а затем показал игру в «краске» и обороне.
Бол Бол принял участие в двусторонке:
Бол Бол был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2019 года под общим 44-м номером «Майами Хит», а затем обменян в «Денвер Наггетс», где провёл первые три сезона. В прошлом сезоне центровой выступал за «Орландо Мэджик», однако в межсезонье перешёл в «Финикс» на правах свободного агента.
В минувшем регулярном сезоне Бол принял участие в 70 матчах, набирая в среднем 9,1 очка, делая 5,8 подбора и 1,2 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 54,6, трёхочковых — 26,5.
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