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Сможет ли Виктор Вембаньяма вывести «Сан-Антонио» в плей-офф в свой первый год в НБА?

Сможет ли Виктор Вембаньяма вывести «Сан-Антонио» в плей-офф в свой первый год в НБА?
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Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма на французском телевидении заявил, что главной его целью на первый сезон является попадание в плей-офф. «Спёрс» не выходили в эту стадию с 2019 года. Сможет ли звёздный проспект вывести команду в плей-офф? Хотим знать ваше мнение.

Виктор был выбран под первым номером на минувшем драфте. Медиа и болельщики воспринимают француза как одного из самых перспективных игроков в истории НБА. Также игрок недавно подтвердил намерение сыграть за сборную Франции на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Рост игрока составляет 222 см. Тем не менее баскетболист обладает средним и дальним броском, а также имеет навыки дриблинга и плеймейкерские способности.

Заявление Виктора:
Виктор Вембаньяма: моя цель в первом сезоне — пробиться в плей-офф
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