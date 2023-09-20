Сможет ли Виктор Вембаньяма вывести «Сан-Антонио» в плей-офф в свой первый год в НБА?

Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма на французском телевидении заявил, что главной его целью на первый сезон является попадание в плей-офф. «Спёрс» не выходили в эту стадию с 2019 года. Сможет ли звёздный проспект вывести команду в плей-офф? Хотим знать ваше мнение.

Виктор был выбран под первым номером на минувшем драфте. Медиа и болельщики воспринимают француза как одного из самых перспективных игроков в истории НБА. Также игрок недавно подтвердил намерение сыграть за сборную Франции на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Рост игрока составляет 222 см. Тем не менее баскетболист обладает средним и дальним броском, а также имеет навыки дриблинга и плеймейкерские способности.