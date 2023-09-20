Сможет ли Виктор Вембаньяма вывести «Сан-Антонио» в плей-офф в свой первый год в НБА?
Поделиться
Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма на французском телевидении заявил, что главной его целью на первый сезон является попадание в плей-офф. «Спёрс» не выходили в эту стадию с 2019 года. Сможет ли звёздный проспект вывести команду в плей-офф? Хотим знать ваше мнение.
Виктор был выбран под первым номером на минувшем драфте. Медиа и болельщики воспринимают француза как одного из самых перспективных игроков в истории НБА. Также игрок недавно подтвердил намерение сыграть за сборную Франции на Олимпиаде 2024 года в Париже.
Рост игрока составляет 222 см. Тем не менее баскетболист обладает средним и дальним броском, а также имеет навыки дриблинга и плеймейкерские способности.
Заявление Виктора:
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
10:00
-
09:39
-
09:03
-
08:45
-
08:36
-
08:20
-
08:12
-
08:12
-
08:03
-
07:52
-
07:39
-
07:20
-
06:57
-
06:30
-
06:11
-
05:51
-
05:33
-
05:30
-
04:54
-
04:30
-
03:05
-
02:20
-
01:20
-
00:37
- 19 сентября 2023
-
23:58
-
23:11
-
22:45
-
21:27
-
20:49
-
20:05
-
19:15
-
18:56
-
18:20
-
18:03
-
17:29
Партнерский контент