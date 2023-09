«Был бы на его месте — поступил бы иначе». Лиллард — о карьерном решении Дюранта в НБА

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился мнением о переходе в 2016 году лёгкого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта в «Голден Стэйт Уорриорз». По словам Лилларда, на месте Дюранта он бы поступил иначе.

«Если бы я был на его месте, то поступил бы иначе. Он отправился в команду, которой до этого проиграл. Каждый решает сам, но я бы так не делал», — сказал Лиллард в эфире It Is What It Is.

Дюрант покинул «Голден Стэйт» в 2019 году, отправившись в «Бруклин Нетс». В феврале 2023 года Кевин был обменян из «Бруклина» в «Финикс Санз» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас». В «Финиксе» Дюрант в среднем за матч в минувшем сезоне НБА набирал 27,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.

Кевин Дюрант и Кармело Энтони на баскетбольном фестивале Nike: