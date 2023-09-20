Пол Пирс рассказал, кто сейчас в «Бостоне» входит в топ-5 игроков НБА

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» 2008 года и член Зала славы Пол Пирс высказался в адрес лёгкого форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума.

«Он входит в пятёрку лучших игроков лиги, так что для меня большая честь просто видеть, как он проходит свой путь. Он уже на вершине пищевой цепочки», — сказал Пирс на канале SHOWTIME Basketball в YouTube.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Тейтум сыграл в 94 матчах, в которых в среднем набирал 29,4 очка, совершал 9,1 подбора и отдавал 4,8 передачи. В плей-офф у него были следующие статистические показатели – 27,2 очка, 10,5 подбора и 4,8 передачи.

Баскетболист Джейсон Тейтум играет в гольф:

Ранее Тейтум провёл тренировку с Пирсом и Заком Лавином.