Пол Пирс рассказал, кто сейчас в «Бостоне» входит в топ-5 игроков НБА
Поделиться
Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» 2008 года и член Зала славы Пол Пирс высказался в адрес лёгкого форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума.
«Он входит в пятёрку лучших игроков лиги, так что для меня большая честь просто видеть, как он проходит свой путь. Он уже на вершине пищевой цепочки», — сказал Пирс на канале SHOWTIME Basketball в YouTube.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Тейтум сыграл в 94 матчах, в которых в среднем набирал 29,4 очка, совершал 9,1 подбора и отдавал 4,8 передачи. В плей-офф у него были следующие статистические показатели – 27,2 очка, 10,5 подбора и 4,8 передачи.
Баскетболист Джейсон Тейтум играет в гольф:
Ранее Тейтум провёл тренировку с Пирсом и Заком Лавином.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
13:32
-
12:55
-
12:06
-
11:25
-
10:43
-
10:30
-
10:00
-
09:39
-
09:03
-
08:45
-
08:36
-
08:20
-
08:12
-
08:12
-
08:03
-
07:52
-
07:39
-
07:20
-
06:57
-
06:30
-
06:11
-
05:51
-
05:33
-
05:30
-
04:54
-
04:30
-
03:05
-
02:20
-
01:20
-
00:37
- 19 сентября 2023
-
23:58
-
23:11
-
22:45
-
21:27
-
20:49
Партнерский контент