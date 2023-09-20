Джарред Вандербилт рассказал, как Леброн и Дэвис отнеслись к новичкам «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарред Вандербилт высказался о лидерах калифорнийской команды Леброне Джеймсе и Энтони Дэвисе.

«Как же круто! Здорово просто находиться рядом с ними, учиться у них, смотреть, как они подходят к игре, тренировкам и всему остальному. Они очень эффективны в своём деле – как на площадке, так и за её пределами. Благодаря им новички чувствовали себя намного увереннее. Они были рядом с нами на протяжении всего пути и сделали наш переход более лёгким», — сказал Вандербилт на канале Tidal League в YouTube.

Напомним, Вандербилт перешёл в «Лос-Анджелес» из «Миннесоты Тимбервулвз» в результате трёхстороннего обмена перед февральским дедлайном минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА: