Эксперт — о нападении Кевина Портера на девушку: хватит! Пришло время ему расплатиться

Известный журналист и эксперт Дик Витале прокомментировал обвинения, которые были выдвинуты в адрес разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Кевина Портера-младшего.

«Сколько может быть шансов? Действия Кевина Портера разрушили его успешную карьеру в НБА. Его вспышки гнева стали настоящим кошмаром для многих. После его последней атаки, когда он избил свою девушку, его выходкам настанет конец.

Пришло время ему расплатиться за своё ужасное нападение. Его поведение было проблемой в течение многих лет, ещё в колледже. Теперь он должен быть сурово наказан НБА и судебной системой. Хватит! Эта игра серьёзнее, чем Кевин Портер-младший», — написал Витале у себя в социальных сетях.

Напомним, Портер был арестован за нападение на девушку на месте преступления в номере отеля. По горячим следам игроку было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении второй степени. Баскетболисту грозит до семи лет лишения свободы.

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