Яннис Адетокунбо: я играю за Грецию, но все мы знаем, что я африканец

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался на тему своей родословной.

«Конечно, я родился в Греции и вырос в Греции. У меня европейский менталитет. А вообще во мне сочетаются культуры обеих стран, Греции и Нигерии. Но, в конце концов, все знают, что я нигериец. Это моя культура. Летом я ездил туда с мамой и познакомился со своими родственниками. Да, я родился в Греции, я играю за сборную Греции, но все мы знаем, что я нигериец, африканец», — сказал Адетокунбо на канале Bruce Bernstein в YouTube.

Адетокунбо в минувшем сезоне НБА принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 30,7 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

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