Главный тренер УНИКСа рассказал о готовности команды к Суперкубку Единой лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о предсезонной подготовке команды и поделился ожиданиями от Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Предсезонные матчи важны с точки зрения подготовки к официальному чемпионату. Конечно, мы ставили перед собой цель победить в каждом турнире. Однако нашими приоритетными задачами оставались налаживание взаимодействий и наигрывание состава. Кроме того, мы столкнулись с чередой травм, которые не позволили некоторым баскетболистам принять участие в матчах. Практически в каждой из игр в сентябре мы недосчитались двух-трёх человек и пока ни разу не сыграли полным составом. Предметно о нашем состоянии можно будет говорить после возвращения в строй всех травмированных игроков. Пока рано давать характеристику нашим новичкам. Отмечу большой энтузиазм и желание каждого из них. Вижу, что все игроки намерены проявить себя наилучшим образом.

Сейчас мы находимся в процессе построения командной «химии». Травмы, о которых я говорил ранее, даже не позволяют нам определить состав на ближайшие матчи Суперкубка. Тем не менее мы отправляемся в Москву с амбициями. По ходу турнира поймём, насколько нам удастся адаптироваться к ситуации.

Рассматриваем ли мы Суперкубок в качестве официального старта сезона? Всё зависит от того, насколько успешно мы выступаем в таких турнирах. Если выигрываем – то, безусловно, рассматриваем. Если терпим поражение, тогда считаем его предсезонной подготовкой.

В этом году за Суперкубок, помимо российских команд, поборются ещё два турецких клуба. Очевидно, что все участники хотят победить. Нашим первым соперником в четвертьфинале вновь станет «Пари Нижний Новгород». Волею календаря за последние 20 дней для нас это будет уже третья встреча с географическими соседями. Это непросто, но нам нужно приспосабливаться. Тем более что уже во 2-м туре регулярного чемпионата мы в очередной раз сыграем с нижегородцами. Для нас главное – в какой форме мы подойдём к этим матчам», — приводит слова Перасовича сайт казанского клуба.