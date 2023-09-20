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«Кливленд» опубликовал свежее заявление об аресте члена руководства за нетрезвое вождение

«Кливленд» опубликовал свежее заявление об аресте члена руководства за нетрезвое вождение
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«Кливленд Кавальерс» опубликовал новое заявление о ситуации с арестом члена руководства клуба Коби Альтмана. Напомним, Альтман был задержан утром 16 сентября за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Позднее он не признал вину в суде, повторное заседание назначено на 27 сентября.

«Мы требуем от членов нашей команды соблюдения высоких стандартов поведения и ожидаем, что лидеры на всех уровнях нашей организации будут представлять «Кавальерс» честно, профессионально и ответственно. Мы продолжим внимательно изучать все факты и обстоятельства этого дела и ждать завершения судебного процесса», — сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, 41-летний Альтман занимает должность президента по баскетбольным операциям «Кливленда».

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