«Кливленд» опубликовал свежее заявление об аресте члена руководства за нетрезвое вождение

«Кливленд Кавальерс» опубликовал новое заявление о ситуации с арестом члена руководства клуба Коби Альтмана. Напомним, Альтман был задержан утром 16 сентября за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Позднее он не признал вину в суде, повторное заседание назначено на 27 сентября.

«Мы требуем от членов нашей команды соблюдения высоких стандартов поведения и ожидаем, что лидеры на всех уровнях нашей организации будут представлять «Кавальерс» честно, профессионально и ответственно. Мы продолжим внимательно изучать все факты и обстоятельства этого дела и ждать завершения судебного процесса», — сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, 41-летний Альтман занимает должность президента по баскетбольным операциям «Кливленда».