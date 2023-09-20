«Кливленд» опубликовал свежее заявление об аресте члена руководства за нетрезвое вождение
Поделиться
«Кливленд Кавальерс» опубликовал новое заявление о ситуации с арестом члена руководства клуба Коби Альтмана. Напомним, Альтман был задержан утром 16 сентября за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Позднее он не признал вину в суде, повторное заседание назначено на 27 сентября.
«Мы требуем от членов нашей команды соблюдения высоких стандартов поведения и ожидаем, что лидеры на всех уровнях нашей организации будут представлять «Кавальерс» честно, профессионально и ответственно. Мы продолжим внимательно изучать все факты и обстоятельства этого дела и ждать завершения судебного процесса», — сообщила пресс-служба клуба.
Напомним, 41-летний Альтман занимает должность президента по баскетбольным операциям «Кливленда».
Комментарии
- 20 сентября 2023
-
20:54
-
20:30
-
19:40
-
19:16
-
18:04
-
17:35
-
17:07
-
16:46
-
16:07
-
15:19
-
14:34
-
13:32
-
12:55
-
12:06
-
11:25
-
10:43
-
10:30
-
10:00
-
09:39
-
09:03
-
08:45
-
08:36
-
08:20
-
08:12
-
08:12
-
08:03
-
07:52
-
07:39
-
07:20
-
06:57
-
06:30
-
06:11
-
05:51
-
05:33
-
05:30
Партнерский контент