Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бен Симмонс: чувствую себя отлично, думаю, этот сезон будет совершенно другим

Бен Симмонс: чувствую себя отлично, думаю, этот сезон будет совершенно другим
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс рассказал о своей готовности к новому сезону.

«Я чувствую себя отлично. Думаю, что это первое лето, когда мне действительно нужно просто набрать форму и вернуться к тому состоянию, которого я могу достичь. Очень рад быть в «Бруклине», у нас замечательная, великолепная команда и отличный тренер в лице Жака Вона.

С нетерпением жду нового сезона. Я думаю, что он будет совершенно другим по сравнению с прошлым», — приводит слова Симмонса New York Post.

Напомним, Симмонс полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы спины. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 42 играх, где в среднем набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 результативной передачи.

Материалы по теме
Бен Симмонс: я разыгрывающий, как бы мне ни пытались приписать другие позиции
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android