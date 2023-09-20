Бен Симмонс: чувствую себя отлично, думаю, этот сезон будет совершенно другим

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс рассказал о своей готовности к новому сезону.

«Я чувствую себя отлично. Думаю, что это первое лето, когда мне действительно нужно просто набрать форму и вернуться к тому состоянию, которого я могу достичь. Очень рад быть в «Бруклине», у нас замечательная, великолепная команда и отличный тренер в лице Жака Вона.

С нетерпением жду нового сезона. Я думаю, что он будет совершенно другим по сравнению с прошлым», — приводит слова Симмонса New York Post.

Напомним, Симмонс полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы спины. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 42 играх, где в среднем набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 результативной передачи.