Бен Симмонс: чувствую себя отлично, думаю, этот сезон будет совершенно другим
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс рассказал о своей готовности к новому сезону.
«Я чувствую себя отлично. Думаю, что это первое лето, когда мне действительно нужно просто набрать форму и вернуться к тому состоянию, которого я могу достичь. Очень рад быть в «Бруклине», у нас замечательная, великолепная команда и отличный тренер в лице Жака Вона.
С нетерпением жду нового сезона. Я думаю, что он будет совершенно другим по сравнению с прошлым», — приводит слова Симмонса New York Post.
Напомним, Симмонс полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы спины. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 42 играх, где в среднем набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 результативной передачи.
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