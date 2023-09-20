Стивен Эй Смит: у «Нью-Йорка» может быть шанс заполучить Янниса Адетокунбо

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит выразил мнение, что у «Нью-Йорк Никс» есть шанс заполучить звёздного тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Если он переживает и готов уйти, у «Нью-Йорк Никс» может быть шанс заполучить его. У них может быть шанс. Нам нужна вся возможная помощь в борьбе за титул, понимаешь, о чём я? Я страстный фанат «Нью-Йорк Никс» на протяжении всей жизни. Я молил Янниса приехать в Нью-Йорк. Мне нужна звезда, я хочу суперзвезду в«Нью-Йорке», — сказал Эй Смит в эфире First take.

Напомним, Яннис Адетокунбо провёл всю свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в «Милуоки». В составе этой команды он стал чемпионом в 2021 году, а также дважды признавался MVP лиги (2019, 2020).