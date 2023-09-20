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Старший брат Ривза: завидую ли успеху Остина? Я надеру ему задницу в игре один на один

Старший брат Ривза: завидую ли успеху Остина? Я надеру ему задницу в игре один на один
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Спенсер Ривз, старший брат защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза, рассказал об отношении к успеху игрока калифорнийской команды.

«Меня спрашивали, завидую ли я Остину? Я отвечал, что нет. Я всё равно надеру ему задницу в игре один на один. Я просто очень горжусь им. Люди говорили ему, что он не сможет играть на высшем уровне. Потом они начали говорить, что он недостаточно хорош, чтобы играть в НБА. Он только что подписал большой контракт спустя два года выступлений там, потому что попал в правильные условия и показал людям, что они неправы», — приводит слова Спенсера Ривза Clutch Points.

Спенсер Ривз выступает в чемпионате Германии в составе «Брозе Бамберг».

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