«До сих пор могу ставить сверху». Яннис Адетокунбо опубликовал фото с тренировки «Милуоки»

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился фото данка, исполненного на тренировке команды перед стартом нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Фото: https://twitter.com/Giannis_An34/status/1704307614455111839/photo/1

«Во дела, до сих пор могу ставить сверху! Значит, с нами всё будет в порядке», — написал Адетокунбо под фотографией, опубликованной на его странице в «Твиттере».

Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 30,7 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи. «Милуоки» занял первое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного сезона, но в первом раунде плей-офф уступил будущему финалисту НБА, «Майами Хит», со счётом 1-4.