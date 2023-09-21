Инсайдер назвал, в какую команду могут перейти Леонард и Джордж как свободные агенты

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что звёздные лёгкие форварды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж могут оказаться в «Филадельфии Сиксерс» в случае, если баскетболисты станут неограниченно свободными агентами.

«Насколько я знаю, эти парни хотят остаться в Лос-Анджелесе. И если они откажутся от опции продления и станут свободными агентами, кто-то обязательно будет их преследовать.

Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку:

«Филадельфия» — привлекательное место для топовых свободных агентов. Полагаю, «Филадельфия» набросилась бы на Кавая [Леонарда] или Пола [Джорджа] при первой же возможности», — заявил Уиндхорст в подкасте The Hoop Collective.

Отметим, что действующие контракты Кавая Леонарда и Пола Джорджа рассчитаны до конца сезона-2024/2025. У обоих форвардов предусмотрена опция продления игрока на этот сезон. В случае принятия решения остаться в «Клипперс» Леонард заработает $ 48,78 млн, тем временем Джордж — аналогичную сумму.