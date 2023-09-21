Инсайдер назвал, в какую команду могут перейти Леонард и Джордж как свободные агенты

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что звёздные лёгкие форварды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж могут оказаться в «Филадельфии Сиксерс» в случае, если баскетболисты станут неограниченно свободными агентами.
«Насколько я знаю, эти парни хотят остаться в Лос-Анджелесе. И если они откажутся от опции продления и станут свободными агентами, кто-то обязательно будет их преследовать.
Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку:
«Филадельфия» — привлекательное место для топовых свободных агентов. Полагаю, «Филадельфия» набросилась бы на Кавая [Леонарда] или Пола [Джорджа] при первой же возможности», — заявил Уиндхорст в подкасте The Hoop Collective.
Отметим, что действующие контракты Кавая Леонарда и Пола Джорджа рассчитаны до конца сезона-2024/2025. У обоих форвардов предусмотрена опция продления игрока на этот сезон. В случае принятия решения остаться в «Клипперс» Леонард заработает $ 48,78 млн, тем временем Джордж — аналогичную сумму.
- 21 сентября 2023
-
06:02
-
05:29
-
05:19
-
05:08
-
04:35
-
04:22
-
03:55
-
03:23
-
02:04
-
01:45
-
00:36
-
00:25
- 20 сентября 2023
-
23:59
-
23:45
-
23:22
-
22:30
-
21:54
-
21:19
-
20:54
-
20:30
-
19:40
-
19:16
-
18:04
-
17:35
-
17:07
-
16:46
-
16:07
-
15:19
-
14:34
-
13:32
-
12:55
-
12:06
-
11:25
-
10:43
-
10:30