Владелец «Лейкерс»: Дэвис был лучшим игроком в минувшем сезоне, когда был здоров

Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс высоко оценила уровень звёздного бигмена команды Энтони Дэвиса.

«Прошлый сезон начался очень тяжело. Я думала, я не выдержу, думала, что будет очень тяжело. Мне даже присылали угрозы смертельной расправы. А потом команда начала хорошо играть. Можно выдвинуть точку зрения о том, что Дэвис был лучшим игроком в НБА, когда был здоров», — заявила Басс в эфире The Athletic NBA Show.

В минувшем сезоне Дэвис набирал в среднем 25,9 очка, 12,5 подбора и два блок-шота. Тем не менее игроку удалось сыграть лишь в 56 играх. Его снова беспокоили травмы, из-за одной травмы ноги он пропустил 20 игр подряд в один момент сезона.

Месяц назад Энтони продлил свой контракт до 2028 года.