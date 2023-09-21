Владелец «Лейкерс»: Дэвис был лучшим игроком в минувшем сезоне, когда был здоров
Поделиться
Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс высоко оценила уровень звёздного бигмена команды Энтони Дэвиса.
«Прошлый сезон начался очень тяжело. Я думала, я не выдержу, думала, что будет очень тяжело. Мне даже присылали угрозы смертельной расправы. А потом команда начала хорошо играть. Можно выдвинуть точку зрения о том, что Дэвис был лучшим игроком в НБА, когда был здоров», — заявила Басс в эфире The Athletic NBA Show.
В минувшем сезоне Дэвис набирал в среднем 25,9 очка, 12,5 подбора и два блок-шота. Тем не менее игроку удалось сыграть лишь в 56 играх. Его снова беспокоили травмы, из-за одной травмы ноги он пропустил 20 игр подряд в один момент сезона.
Месяц назад Энтони продлил свой контракт до 2028 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2023
-
07:23
-
07:19
-
06:47
-
06:02
-
05:29
-
05:19
-
05:08
-
04:35
-
04:22
-
03:55
-
03:23
-
02:04
-
01:45
-
00:36
-
00:25
- 20 сентября 2023
-
23:59
-
23:45
-
23:22
-
22:30
-
21:54
-
21:19
-
20:54
-
20:30
-
19:40
-
19:16
-
18:04
-
17:35
-
17:07
-
16:46
-
16:07
-
15:19
-
14:34
-
13:32
-
12:55
-
12:06
Партнерский контент