Девин Букер провёл бросковую тренировку на базе «Финикса»

Звёздный атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер принял участие в индивидуальной бросковой тренировке в преддверии очередного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Отметим, что Девин Букер представляет «Финикс» на протяжении всей своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации, начиная с 2015 года.

В прошедшем сезоне «Финикс» дошёл до второго раунда плей-офф НБА, где в шести матчах уступил будущему победителю турнира, «Денвер Наггетс». Выступление Букера в плей-офф было довольно ярким: за 11 матчей он в среднем набирал 33,7 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 7,2 результативные передачи.

Дюрант, Букер и Грин активно готовятся к новому сезону НБА: