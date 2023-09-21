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Появилось изображение Бронни Джеймса в NBA 2K24

Появилось изображение Бронни Джеймса в NBA 2K24
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В Сети появилось изображение Бронни Джеймса, старшего сына звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в спортивном симуляторе NBA 2K24.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ожидается, что он отыграет один сезон в USC, прежде чем перейдёт в НБА.

Ранее главный тренер команды Университета Южной Калифорнии (USC) Энди Энфилд рассказал о восстановлении Бронни Джеймса.

Мнение о Бронни:
Тренер Бронни Джеймса: с ним всё в порядке, все надеются, что он вернётся на площадку
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