Появилось изображение Бронни Джеймса в NBA 2K24
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В Сети появилось изображение Бронни Джеймса, старшего сына звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в спортивном симуляторе NBA 2K24.
Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.
В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ожидается, что он отыграет один сезон в USC, прежде чем перейдёт в НБА.
Ранее главный тренер команды Университета Южной Калифорнии (USC) Энди Энфилд рассказал о восстановлении Бронни Джеймса.
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