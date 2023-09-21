Беверли рассказал, где несправедливо используют изображения Леонарда и Джорджа

Новоиспечённый разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли дал комментарий по поводу новых правил НБА и звёздных игроков «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда и Пола Джорджа.

Когда НБА объявила о своих новых правилах, запрещающих звёздным игрокам отдыхать во время сезона, «Лос-Анджелес Клипперс» сразу же оказался в центре внимания. Поскольку фотографии Кавая Леонарда и Пола Джорджа использовались практически в каждом крупном заголовке, посвящённом новым правилам, эти две звезды стали лицом новых правил НБА по управлению нагрузками.

«Почему каждый раз показывают Леонарда и Джорджа? В каждом приложении, в котором я это видел, они показывали Кавая и ПиДжи. Это хреново… Они же просто травмированы», — сказала Беверли в своём подкасте.