Дерозан ответил критикам, которые недовольны его редкими трёхочковыми бросками

Форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан ответил на критику о том, что он слишком редко бросает трёхочковые.
«Мне не нужно ничего делать. В истории НБА тридцать восемь человек набрали больше очков, чем я. Я не сижу здесь и не говорю, что мне не нужно бросать трехочковые. Но при этом я не считаю, что каждый вечер я должен выходить на площадку и забрасывать 10 трехочковых. Я так не считаю. Я стараюсь оставаться в рамках того, что у меня получается. Когда есть свободный трёхочковый бросок, я всегда его исполняю», — приводит слова Дерозана The Athletic.
Демару Дерозану 34 года. Американец является многократным участником Матча всех звёзд НБА, а также победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в составе сборной Соединённых Штатов.
- 21 сентября 2023
-
10:48
-
10:19
-
09:55
-
09:48
-
09:39
-
09:38
-
09:28
-
09:00
-
08:23
-
07:52
-
07:51
-
07:23
-
07:19
-
06:47
-
06:02
-
05:29
-
05:19
-
05:08
-
04:35
-
04:22
-
03:55
-
03:23
-
02:04
-
01:45
-
00:36
-
00:25
- 20 сентября 2023
-
23:59
-
23:45
-
23:22
-
22:30
-
21:54
-
21:19
-
20:54
-
20:30
-
19:40