Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дерозан ответил критикам, которые недовольны его редкими трёхочковыми бросками

Дерозан ответил критикам, которые недовольны его редкими трёхочковыми бросками
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан ответил на критику о том, что он слишком редко бросает трёхочковые.

«Мне не нужно ничего делать. В истории НБА тридцать восемь человек набрали больше очков, чем я. Я не сижу здесь и не говорю, что мне не нужно бросать трехочковые. Но при этом я не считаю, что каждый вечер я должен выходить на площадку и забрасывать 10 трехочковых. Я так не считаю. Я стараюсь оставаться в рамках того, что у меня получается. Когда есть свободный трёхочковый бросок, я всегда его исполняю», — приводит слова Дерозана The Athletic.

Демару Дерозану 34 года. Американец является многократным участником Матча всех звёзд НБА, а также победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в составе сборной Соединённых Штатов.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android