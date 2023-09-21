Дерозан ответил критикам, которые недовольны его редкими трёхочковыми бросками

Форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан ответил на критику о том, что он слишком редко бросает трёхочковые.

«Мне не нужно ничего делать. В истории НБА тридцать восемь человек набрали больше очков, чем я. Я не сижу здесь и не говорю, что мне не нужно бросать трехочковые. Но при этом я не считаю, что каждый вечер я должен выходить на площадку и забрасывать 10 трехочковых. Я так не считаю. Я стараюсь оставаться в рамках того, что у меня получается. Когда есть свободный трёхочковый бросок, я всегда его исполняю», — приводит слова Дерозана The Athletic.

Демару Дерозану 34 года. Американец является многократным участником Матча всех звёзд НБА, а также победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в составе сборной Соединённых Штатов.