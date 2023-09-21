Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывший игрок НБА Фил Селлерс скончался после инсульта

Бывший игрок НБА Фил Селлерс скончался после инсульта
Комментарии

Легенда «Рутгерса» и бывший игрок НБА Фил Селлерс скончался в возрасте 69 лет после инсульта.

Селлерс является абсолютным лидером по количеству очков и подборов в Университете «Рутгерс» и был капитаном непобедимой команды регулярного чемпионата 1975-1976 годов, которая вышла в «Финал четырёх».

В сезоне 1976-1977 годов Селлерс был членом команды «Детройт Пистонс».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android