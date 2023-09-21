Бывший игрок НБА Фил Селлерс скончался после инсульта

Легенда «Рутгерса» и бывший игрок НБА Фил Селлерс скончался в возрасте 69 лет после инсульта.

Селлерс является абсолютным лидером по количеству очков и подборов в Университете «Рутгерс» и был капитаном непобедимой команды регулярного чемпионата 1975-1976 годов, которая вышла в «Финал четырёх».

В сезоне 1976-1977 годов Селлерс был членом команды «Детройт Пистонс».