«ЦСКА стал ещё сильнее». Секулич высказался о матче с армейцами в Суперкубке

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от предстоящей встречи с ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
«Нам предстоит участие в одном из главных российских турниров – Суперкубке. Чемпионат стартует через 11 дней, и предстоящие соревнования – заключительная проверка сил перед началом сезона. Мы хотим выступить как можно лучше. Играть будем против сильнейших команд Единой лиги ВТБ и опытных турецких клубов. А наш первый соперник – ЦСКА. У армейцев есть изменения в составе по сравнению с прошлым годом. И, на мой взгляд, они стали даже сильнее. Думаю, что предстоящий матч будет серьёзным вызовом для обоих коллективов. Игра покажет, кто на данный момент находится в лучшей форме, кто качественнее готов к официальному началу сезона.
Предсезонные встречи? Нам были необходимы матчи, и мы получили их столько, сколько было нужно. Успели сделать всё, что хотели, в своей предсезонной подготовке – работа проведена успешно. Выполнено всё, что было запланировано. К старту сезона нам остаётся оттачивать детали.
Пока игроки точно не на пике формы, но это естественно для этой части сезона», – приводит слова Секулича пресс-служба клуба.
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